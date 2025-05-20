تسهيلات غير مسبوقة.. هيئة الاستثمار تطلق منصة للتراخيص خلال أيام

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتراخيص الاستثمار خلال أيام قليلة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التنمية وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح هيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هذه المنصة الجديدة ستعمل على تجميع كافة التراخيص اللازمة للمستثمرين في مكان واحد موضحا أنها ستمكن المستثمر من الحصول على تراخيص من التوجه إلى الجهة المعنية عبر المنصة الإلكترونية واستخراج الترخيص المطلوب خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف هيبة أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بالإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من هذه المنصة قريبًا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات بشكل كبير على المستثمرين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المنصة ستكون أكثر تطورًا وحداثة وسيتم إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد هيبة على جاذبية مصر للاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تتجه للاستثمار في مصر، وأن العمل المستمر على مواجهة التحديات هو السبيل نحو تقدم البلاد.

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