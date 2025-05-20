وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان عقود عمل جديدة لذوي الهمم

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، 60 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء المحافظة. سيتم توظيف هؤلاء الشباب في شركات كبرى مثل "تايجر للطيران، وايفنت هاوس، وإجادة النظم، والمقاولون العرب، وتي إم تي"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك؛ في خطوة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة، برئاسة السيد الشرقاوي، بمقر المحافظة.

جهود الوزارة في التدريب والتشغيل

خلال الاحتفالية، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب المصري داخل وخارج البلاد. كما أكد أن إصدار قانون العمل الجديد وتصديق الرئيس السيسي عليه يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل لائقة.

وأشار إلى أن القانون يعزز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

دمج ذوي الهمم في سوق العمل أولوية رئاسية

من جانبه، أثنى محافظ القاهرة على التعاون المستمر مع وزارة العمل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل، خاصة لذوي الهمم، يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دمجهم في المجتمع وسوق العمل.