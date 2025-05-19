تشميع مطعم برجر وإزالة جمالون مخالف.. 25 صورة ترصد حملة مكبرة في أحياء الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

نفذت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالأحياء المختلفة، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وشن حي الهرم حملة مكبرة استجابةً لشكاوى المواطنين، استهدفت رفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات بشوارع كعبيش والطوابق والمنشية وفيصل.

غلق وتشميع مطعم

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم برجر بشارع الملك فيصل بمنطقة الطوابق، حيث تبين أنه يدار بدون ترخيص، ويتعدى على الطريق العام بوضع معدات الشواء والعرض بمسار المرور، مخالفًا بذلك اشتراطات السلامة العامة، ما تسبب في إعاقة حركة السيارات والمشاة.

رفع نحو 300 حالة إشغال للطريق العام

كما تم خلال الحملة رفع نحو 300 حالة إشغال للطريق العام، شملت محال خضروات وفواكه بمدخل منطقة الطوابق، إلى جانب عربات مأكولات ومقاهي مفترشة للجزر الوسطى، واستندات عرض بشوارع المنشية وكعبيش وفيصل.

وتمت مصادرة الإشغالات بالكامل وإعادة الانضباط لتلك الشوارع تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومصطفى عبد العليم نائب رئيس الحي، وبالتعاون مع شرطة المرافق.

إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة 2000 متر مربع

في سياق متصل، وضمن جهود المحافظة في التصدي للبناء المخالف، تمكنت محافظة الجيزة من إزالة جمالون مخالف مقام على مساحة 2000 متر مربع بمنطقة الخليفة بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفة بناء أو تعدٍ على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد المخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء

كما تابع المحافظ جهود حي العجوزة في التصدي لمخالفات البناء، حيث أزال الحي ثلاثة أدوار خرسانية مخالفة أثناء استكمال أعمال البناء أعلى العقار رقم 7 بشارع عبد العزيز جاويش.، واستغل المخالف أعمال تشطيب الواجهة لإخفاء التعديات، إلا أن الحي رصد المخالفة وأزالها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية وعدم السماح بأي تجاوز في البناء أو إشغال الطريق العام، حفاظًا على المظهر الحضاري ولضمان تطبيق القانون بكل حزم.

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