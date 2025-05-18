إعلان

محافظ القاهرة: إيقاف أعمال مرسى سرايا الجزيرة بالزمالك لفحص ومراجعة الموافقات

07:38 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة إيقاف أعمال مرسى سرايا الجزيرة بالزمالك لفحص ومراجعة الموافقات (2)
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة إيقاف أعمال مرسى سرايا الجزيرة بالزمالك لفحص ومراجعة الموافقات (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل بالزمالك بحي غرب القاهرة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، إيقاف كافة الأعمال الجارية بمرسى سرايا الجزيرة بالزمالك، لحين مراجعة وفحص الموافقات التي حصل عليها أصحاب الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة كورنيش النيل مرسى سرايا الجزيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان