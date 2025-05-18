محافظ القاهرة: إيقاف أعمال مرسى سرايا الجزيرة بالزمالك لفحص ومراجعة الموافقات

كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل بالزمالك بحي غرب القاهرة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، إيقاف كافة الأعمال الجارية بمرسى سرايا الجزيرة بالزمالك، لحين مراجعة وفحص الموافقات التي حصل عليها أصحاب الأعمال.