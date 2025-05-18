15 صورة لسوقي الخلفاوي وبولاق أبو العلا قبل تشغيلهما أمام الجمهور

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة سوقي الخلفاوي بحي الساحل بالمنطقة الشمالية، وبولاق أبو العلا بالمنطقة الغربية.

رافق محافظ القاهرة في جولته، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري لمحافظات الجمهورية، في إطار ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة تزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأسواق الحضارية ساهمت في القضاء على العديد من الأسواق العشوائية التي كانت تعاني من مشاكل عديدة، مثل تدني مستوى النظافة وفقدان اشتراطات الصحة والسلامة وعدم التنظيم.

كما ساهمت الأسواق الحضارية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفرت لهم أماكن شراء السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتحت إشراف الدولة في أماكن آمنة ومنظمة ونظيفة.

سوق الخلفاوي مقام على مساحة 1600 م2 وبلغت تكلفة تطويره 4.796 مليون جنيه، ويتكون من 184 باكية بمساحات مختلفة لبيع الخضر والفاكهة والدواجن، وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة السوق وإزالة الإشغالات في المنطقة المحيطة.

أما سوق بولاق أبو العلا، فبلغت تكاليف تطويره ما يقارب 11.5 مليون جنيه، ومقام على مساحة 2000 م2، ويتكون من سوق لشباب الخريجين على مساحة 500 م2، ويضم 37 باكية لبيع قطع الغيار، والدراجات النارية، وسوق خضر على مساحة 1500 م2 ويضم 122 باكية لبيع الخضر والفاكهة، وشملت أعمال تطويره رفع كفاءة المباني والصرف وتوفير وسائل الحماية المدنية.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من تسكين البائعين بسوق بولاق أبو العلا تمهيدًا لفتحه للمواطنين في أقرب وقت.

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