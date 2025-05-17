تمهيدًا لتشغيلها أمام المواطنين.. مدبولي يتفقد المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية جديدة، حيث توجه لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وعقب ذلك سينتقل إلى مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.

وصرح رئيس مجلس الوزراء، بأن جولته اليوم تأتي في إطار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جولته اليوم تنقسم لشقين؛ الأولى بهدف متابعة مدى جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لهذه المرحلة، تمهيدًا لتشغيلها للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT باعتباره يمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، لكونه يعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء: المحطة الثانية في جولتنا اليوم تتعلق بمشروع حدائق تلال الفسطاط، والتي تأتي في إطار المتابعة الدورية المستمرة لهذا المشروع الحيوي، لمتابعة سير الأعمال به، وذلك بالنظر لقيمته المضافة متعددة الجوانب ضمن جهود تطوير القاهرة الكبرى، لتمثل إطلالة على تاريخ مصر الخالد وتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.

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