نقيب الصحفيين: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكومة أرسلت له خطابًا بدراسة تعيين المؤقتين في الصحف القومية.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": يُمكن أول مرة أقول ده، لكن أرسلت طلبًا للحكومة والهيئة الوطنية للصحافة وتلقيت ردا بدراسة الأمر.

‎وأوضح البلشي: جاءني خطاب بدراسة ضم 80 درجة مالية، والدفعة ستضم ٤ دفعات للموافقة عليهم.

‎وتابع: منافسي في انتخابات الصحفيين كان رافضًا لتعيين المؤقتين وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.

‎وقال نقيب الصحفيين: "سأبقى نقيبًا للجميع وهذا عهد بيني وبين الجمعية العمومية، والتحدي الرئيسي هو تحقيق مصالح الناس والمهنة".