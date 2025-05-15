نقيب الصحفيين: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكومة أرسلت له خطابًا بدراسة تعيين المؤقتين في الصحف القومية.
وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": يُمكن أول مرة أقول ده، لكن أرسلت طلبًا للحكومة والهيئة الوطنية للصحافة وتلقيت ردا بدراسة الأمر.
وأوضح البلشي: جاءني خطاب بدراسة ضم 80 درجة مالية، والدفعة ستضم ٤ دفعات للموافقة عليهم.
وتابع: منافسي في انتخابات الصحفيين كان رافضًا لتعيين المؤقتين وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.
وقال نقيب الصحفيين: "سأبقى نقيبًا للجميع وهذا عهد بيني وبين الجمعية العمومية، والتحدي الرئيسي هو تحقيق مصالح الناس والمهنة".
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