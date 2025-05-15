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نقيب الصحفيين: قريبًا سيتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية

09:33 م الخميس 15 مايو 2025
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    خالد البلشي والإعلامية إيمان أبوطالب (3)
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    خالد البلشي والإعلامية إيمان أبوطالب (2)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكومة أرسلت له خطابًا بدراسة تعيين المؤقتين في الصحف القومية.

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": يُمكن أول مرة أقول ده، لكن أرسلت طلبًا للحكومة والهيئة الوطنية للصحافة وتلقيت ردا بدراسة الأمر.

‎وأوضح البلشي: جاءني خطاب بدراسة ضم 80 درجة مالية، والدفعة ستضم ٤ دفعات للموافقة عليهم.

‎وتابع: منافسي في انتخابات الصحفيين كان رافضًا لتعيين المؤقتين وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام.

‎وقال نقيب الصحفيين: "سأبقى نقيبًا للجميع وهذا عهد بيني وبين الجمعية العمومية، والتحدي الرئيسي هو تحقيق مصالح الناس والمهنة".

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خالد البلشي نقيب الصحفيين تعيين المؤقتين في الصحف القومية السر مع إيمان الهيئة الوطنية للصحافة
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