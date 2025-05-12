وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم

كتب- محمد شاكر:

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في فعاليات مؤتمر إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري “بداية جديدة”، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخره بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والتي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، من خلال تحسين الخصائص السكانية وتعزيز التنمية البشرية، مثمنًا التعاون المثمر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذا الحدث يُمثّل خطوة محورية في جهود الدولة نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، ومواجهة التحديات السكانية والصحية. وأوضح أن وزارة الثقافة تولي أهمية كبرى لبناء الإنسان الواعي والمثقف، باعتباره أساس النهضة الحقيقية، مشددًا على أن الثقافة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ الخطة العاجلة من خلال إطلاق برامج توعوية ومجتمعية تشمل حملات تثقيفية، وورش عمل، وندوات موجهة للأطفال والأسر في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا. كما دعا المثقفين والمبدعين والفنانين إلى الانخراط في هذه الجهود الوطنية وتسخير أدواتهم وإبداعاتهم في خدمة قضايا التنمية.

وشهدت فعاليات المؤتمر عرضًا لفيلم تعريفي عن الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ونتائجها التي تحققت خلال 130 يومًا من التنفيذ، وفيديو حول الآثار طويلة المدى للتقزم، إلى جانب عرض تفصيلي للبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، وحلقة نقاشية بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين.

وتتضمن الخطة العاجلة مبادرة “الألف يوم الذهبية”، التي تُعد نموذجًا مبتكرًا لتحسين صحة الأم والطفل، من خلال التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، والتصدي لظواهر مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مع إشراك الشباب في نقل الرسائل التوعوية لأقرانهم بلغة تتناسب مع فئاتهم العمرية.

ويهدف البرنامج القومي للوقاية من التقزم إلى تقليل معدلات التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة، وتحسين جودة الخدمات التغذوية والصحية، وتعزيز الوعي الغذائي والتربية الإيجابية، ودعم التغذية السليمة للحوامل والمرضعات، في إطار من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.