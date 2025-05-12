وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان مؤتمر الابتكار من أجل مستقبل أخضر

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" بمقر جامعة كفر الشيخ بالمحافظة، والذي تنفذه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة EU Green بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، على مدار 3 أيام، ضمن لقاءاتها المستمرة مع شباب الجامعات وضمن الحوار المجتمعي في برنامج الحكومة الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني، وممثلي شركاء التنمية من هيئة التعاون الألماني GIZ، دكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة كفر الشيخ، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة والمرأة بوزارة البيئة.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الحثيثة للطلاب والأساتذة وشركاء التنمية في دعم التحول الأخضر، خاصة مع الخطوات الجادة التي تخطوها الجامعة في هذا المجال لتكون في مصاف الجامعات الخضراء، وفي إطار استراتيجية الدولة لتمكين الشباب ودمجهم في صناعة المستقبل الأخضر، حيث يعد المؤتمر منصة لدعم أفكار الشباب ورواد الأعمال في المجالات البيئية مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانها بقدرة الشباب على إيجاد حلول مبتكرة تتحول بها التحديات إلى فرص للنمو المستدام وتحقيق مستقبل أخضر.

واستعرضت وزيرة البيئة، رحلة مصر نحو التحول الأخضر في ظل التغيرات المتلاحقة على المستويين الوطني والعالمي، حيث أعدت مصر نفسها خلال السنوات العشر الماضية من خلال عملية ارتكزت على المورد البشري وفي مقدمته الشباب، بدعم وقيادة حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرحلة التحول الأخضر العادل، الذي يراعي حق المواطن في حياة كريمة.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن الاستثمار في البشر هو المحور الأساسي لتحقيق التحول الأخضر، لذا نفذت وزارة البيئة العديد من حملات التوعية، مثل حملة "اتحضر للأخضر" في بداية 2020، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وبالتوازي مع العمل في منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، التي كانت تواجه العديد من التحديات مثل قلة المدافن الصحية وضعف البنية التحتية، والتي تم العمل على تأسيسها بشكل قوي بتمويل يقرب من 26 مليار جنيه بتمويل ذاتي من الحكومة المصرية، ليصبح لديها 27 مدفنًا صحيًا وأكثر من 20 مصنع تدوير وما يقرب من 90 محطة وسيطة، وتم العمل في كل المحافظات معًا من شمال مصر لجنوبها.

وشددت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر تطلب خلق أرض صلبة تمثلت في قانون داعم وبنية تحتية ومنظومة يتم فيها تحديد الأدوار والمسئوليات، وذلك في مختلف الملفات والمجالات، مشيرة لدور الشباب القوي في دفع أي ملف ومنها الفرق الكبير في الوعي بقضية المناخ بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27 والمشاركة الكبيرة من الشباب فيه، فالتحول الأخضر يشمل كل مناحي الحياة والعادات اليومية الحياتية.

كما استعرضت وزيرة البيئة، جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة اقتصادية، ومدى وعي المزارعين بأهمية تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة، لتصبح دخلًا إضافيًا لهم، موضحة أن كل ما نمر به في حياتنا اليومية مرتبط بشكل مباشر بالبيئة المحيطة بنا، كما يوجد حل ممكن لكل مشكلة بيئية إذا ما فتحنا المجال لإطلاق مشاريع جديدة تساهم في معالجتها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية دور كل فرد في المجتمع في التحول نحو الأخضر، مؤكدة أن كل تحد بيئي يمكن تحويله إلى فرصة، موضحة أن التنفيذ الناجح يتطلب التعاون بين الدولة والمواطنين، لذا سيتضمن المؤتمر على مدار الأيام الثلاث عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة وتدريب الطلاب على كيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال دراستها اقتصاديًا، وتحديد طرق التسويق المناسبة، وتحليل المخاطر المحتملة وغيرها من الجوانب، معربة عن ثقتها في مستقبل أفضل لهذا الوطن بفضل وعي ونضج شبابه، وقوة سيداته الداعمات للدولة.

واستمعت وزيرة البيئة، في نهاية الجلسة لأسئلة الطلاب ومقترحاتهم، فيما يخص مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التحول الأخضر، مشيدة بالأفكار والحلول المبتكرة ومثمنة الدور القوي للشباب في تحقيق مستقبل أخضر.

من جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، أن المشاركة في مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" يعكس الالتزام المشترك بمواجهة التحديات البيئية، والعمل سويًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت قضايا البيئة أولوية وطنية، حيث وضعت الدولة المصرية مفهوم الاستدامة في صميم رؤيتها التنموية، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة انطلاقة حقيقية لسلسلة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف حماية مواردنا الطبيعية، وتعزيز الابتكار كمسار أساسي لتحقيق مستقبل بيئي مستدام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: نؤمن في المحافظة بأن الابتكار هو المفتاح لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ولذا، نعمل جاهدين على دعم الأفكار والمشروعات التي تسهم في هذا الاتجاه، ونسعى إلى توفير بيئة محفزة للمبدعين والباحثين في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق، يأتي هذا المؤتمر ليؤكد أهمية تمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير مهاراتهم وابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، وإدارة المخلفات، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي متكامل يُسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من قدرة مجتمعاتنا على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة.

وأُعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على جهودها الوطنية المخلصة في دعم مشروعات التنمية البيئية المستدامة، وإسهاماتها الملموسة في خدمة أبناء محافظة كفر الشيخ، بما يجعلها شريكًا رائدًا في تحويل الرؤية البيئية إلى واقع فعلي تنعم به الأجيال الحاضرة، ويرسخ لمستقبل أخضر يليق بمصر وأبنائها.

في حين، ثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدور الفعال لوزيرة البيئة في دعم العمل البيئي بمصر وحرصها على تعزبر التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأكاديمية، موجهًا الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعم قضايا التنمية الخضراء في صدارة أولوياته، موضحًا حرص جامعة كفر الشيخ على ترسيخ مفهوم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد والتكنولوجيا الصديقة للبيئة من خلال برامج بحثية تطبيقية، وشراكات فاعلة مع مؤسسات محلية ودولية، لافتًا إلى أننا لدينا فرصة جيدة لتعزيز الحوار بين صناع القرار والعلماء والمبتكرين، والمجتمع المدني لوضع خطط عملية تسرع التحول نحو مستقبل أخضر يحافظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ ستظل حاضنة للإبداع وداعمة لكل جهد يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وأوضح الدكتور حازم الطنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، أن البرنامج يهدف لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات في محافظات (كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا)، بجانب المكون الفني الذي تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألمانية لبناء كوادر فنية متكاملة قادرة على التعامل مع إدارة المخلفات داخل المحافظات المختلفة للبرنامج، مشيرًا إلى دعم محافظة كفر الشيخ بحوالي 55 معدة على مرحلتين بإجمالي 95 مليون جنيه، ورفع كفاءة مصانع التدوير، ويتم العمل حاليًا على إنشاء مصنع جديد للمعالجة بتكلفة 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بتشجيع الشباب ودعم رواد الأعمال لتنفيذ الأفكار المقدمة في صورة مشروع ناجح في مجالات البيئة المختلفة والاقتصاد الدوار والإدارة المتكاملة للمخلفات.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير مهارات 40 مشاركًا من الشباب ورواد الأعمال على مدار 3 أيام لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في محافظتي كفر الشيخ والغربية ومنطقة الدلتا بشكل عام لتمكينهم من ابتكار حلول فعالة للتحديات البيئية والمتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، وإدارة المخلفات ويتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل التدريبية التي صممت لتعزيز مهارات المشاركين في تصميم مشروعات مستدامة قابلة للتنفيذ إلى جانب استعراض دراسات حالة ونماذج ناجحة لشركات ناشئة في مجالات البيئة، كما سيتم في ختام المؤتمر عرض الأفكار على لجنة تحكيمية متخصصة، وستقدم جوائز مالية لأفضل 3 فرق فائزة.

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