وزيرة البيئة تلتقي محافظ كفر الشيخ قبيل انطلاق مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مستهل زيارتها لمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"، الذي يعقد بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، وبحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني للمخلفات، والسكرتير العام للمحافظة اللواء محمد شوقي بدر.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بالتواجد في محافظة كفرالشيخ، مشيدة بجهود المحافظة في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الاستدامة، مؤكدة أن المؤتمر يعد منصة مهمة لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب في مواجهة التحديات البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة داخل المحافظة، مؤكدة دعم الوزارة للمحافظة في منظومة المخلفات، وأن الوزارة لديها بيان بالشركات المرخصة العاملة في مصر لكل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير للمخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى تقديم الوزارة الدعم الفني من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتطوير منظومة النظافة بها ورفع كفاءتها، عن طريق إعداد المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات ووضع الخطط التشغيلية للمعدات والمساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات لمناطق الخدمة التي يتم طرحها للقطاع الخاص في إطار تطبيق منظومة المخلفات الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال عقد دورات تدريبية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

من جانبه، رحب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بوزيرة البيئة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة في مجالات حماية الموارد الطبيعية، وتبني الحلول المبتكرة لإدارة المخلفات، والتكيف مع تغير المناخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء 3 مصانع، وجار العمل في عمليات الإنشاء للمساهمة لحل مشكلة تراكم القمامة، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروعات أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة.

وأهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزبرة البيئة، درع تكريم للواء دكتور علاء عبد المعطي، لجهوده في الحفاظ على البيئة داخل المحافظة، كما كرم محافظ كفر الشيخ، وزيرة البيئة ومنحها درعًا تقديرًا لجهودها الحثيثة في المجال البيئي وحرصها الدائم على النهوض بالملف البيئي لدعم الدولة والمشروعات التنموية بها.

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