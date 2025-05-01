زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع ومنظومة الري بالغربية

كتب- عمرو صالح:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى محافظة الغربية، لمتابعة حالة الري وأعمال تطهيرات الترع ضمن الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات المائية، ورافقه خلالها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأعرب محافظ الغربية عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الري في رفع كفاءة شبكة المجاري المائية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن ملف إدارة الموارد المائية يمثل أولوية قصوى لدعم احتياجات المواطنين وخطط التنمية الزراعية.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير قناة طنطا الملاحية خلال أسبوعين، مع التنسيق بين أجهزة الري والمحافظة لتفعيل إجراءات منع إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

وبالنسبة لترعة القاصد، تفقد الوزير أعمال إنشاء الحائط الساند بالبر الأيمن للترعة، ووجّه بسرعة إنهاء التنفيذ خلال 10 أيام، مع رفع العوائق وتسليم القطاعات بعد مطابقتها للتصميمات الفنية لضمان كفاءة مرور المياه.

وبالنسبة لترعة الباجورية، شدد الوزير على الالتزام بالخطة الزمنية لتطهير الترعة، بما يضمن توفير كميات المياه المطلوبة دون تأخير.

وأكد الدكتور سويلم، ضرورة المتابعة الدقيقة من جانب أجهزة الري بالغربية لأعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة البوابات ومحطات الرفع، مع رفع معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه المقاولين المتعثرين.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية، والتعاون مع الجهات الأمنية والمحليات لإزالة التعديات ومنع التلوث في المجاري المائية.

وفي لفتة تحفيزية، وجه وزير الري، بعدم وقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين بمحافظة الغربية، مع منح مهلة 14 يومًا لاستكمال الأعمال المتأخرة استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات المائية.

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