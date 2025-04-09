وزير العمل يبحث مع رئيس وزراء ساكسونيا الألمانية تنقل الأيدي العاملة وتأسيس مركز تدريب

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، ميشائيل كريتشمَر، وذلك في إطار افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.

وقدم "جبران"، التهنئة لكريتشمر بمناسبة افتتاح الجامعة، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد تجسيداً حقيقياً للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا.

طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل

وأشار الوزير إلى أن أهداف الجامعة تتماشى مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، معبراً عن ترحيبه بالتعاون مع الجامعة للإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، وتوفير التخصصات العلمية والفنية التي تلبي احتياجات المجتمع المصري.

كما استعرض وزير العمل، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التدريب المهني، مؤكدًا أهمية تنمية مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم كوادر مدربة على متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى لقاء سابق مع وفد من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية بهدف فتح آفاق جديدة للكوادر المصرية في سوق العمل الألماني.

مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل وولاية ساكسونيا

كما بحث الجانبان صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الأيدي العاملة، مع مناقشة إمكانية تأسيس مركز تدريب معتمد يتخصص في تدريب الأفراد وفقًا لاحتياجات سوق العمل في ولاية ساكسونيا.

وأعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، عن زيارة مرتقبة لوزير العمل إلى ولاية ساكسونيا، وهي الزيارة التي من المتوقع أن تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العمل المختلفة.

حضر اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وآمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.

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