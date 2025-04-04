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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل

06:58 م الجمعة 04 أبريل 2025
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كتب- حسن مرسي:
حذرت منها الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً.

وأوضحت الدكتورة غانم خلال مداخلة هاتفية، عبر الفضائية الأولى المصرية، أن درجات الحرارة المسجلة يوم الجمعة جاءت أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، مما يستدعي الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسناً تدريجياً في الأحوال الجوية بدءاً من يوم الأحد المقبل، مع توقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز 32 درجة مئوية.

ولكن هذه التحسنات لن تدوم طويلاً، إذ حذرت الدكتورة منار غانم، من موجة برد جديدة متوقعة مع نهاية الأسبوع، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة الانتقالية.

ووجهت عضو المركز الإعلامي للأرصاد عدة نصائح مهمة للمواطنين، أبرزها ضرورة تخفيف الملابس خلال ساعات النهار مع الحرص على ارتداء ملابس خريفية ليلاً، خاصة مع التقلبات الحادة المتوقعة في درجات الحرارة بين الفترتين.

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