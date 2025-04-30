وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان " السياسات الخارجية للدول الكبرى وتأثيرها على الأمن القومى المصرى " وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الإستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين .

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أكد خلالها على أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة ، مشيراً إلى جهد مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة لدراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة .

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الإستراتيجية والسياسية ، وتناول البحث مناقشة الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأهداف ومصالح الدول الكبرى بالمنطقة فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، وإنتهى البحث إلى تقديم إستراتيجية مقترحة لمواجهة إنعكاسات السياسات الخارجية للدول الكبرى لتحقيق متطلبات الأمن القومى للدولة المصرية .

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مشيداً بموضوع البحث والجهد المبذول به وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة مؤكداً على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى معالجة التحديات .

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