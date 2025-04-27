البابا تواضروس يصلي قداس "أحد توما" في كنيسة بولندية وسط أجواء من الفرح

كتب- أحمد الجندي:

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس "أحد توما" في كنيسة الشهيدين مار يوحنا المعمدان و فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) بالعاصمة البولندية وارسو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لإيبارشية وسط أوروبا في الأجندة الرعوية لقداسته لعام 2025.

واستقبل خورس الشمامسة قداسة البابا لدى وصوله الكنيسة بالألحان، بينما سادت أجواء من السعادة بين أبناء الكنيسة الذين عبروا عن فرحتهم بزيارة الأب والراعي لهم.

وشارك في القداس نيافة الأنبا جاءڤاني أسقف وسط أوروبا، والوفد المرافق لقداسة البابا، والقس داود أديب كاهن الكنيسة، والراهب القس مكاريوس الأنبا بيشوي.

وألقى البابا تواضروس عظة القداس التي بدأها بتحية القيامة: "خريستوس أنيستي آليثوس أنيستي"، معربًا عن سعادته بوجوده وسط الشعب المبارك. كما تناول قداسته أهمية عيد القيامة واحتفالاته عبر أربع مستويات:

يوميًّا (في صلاة باكر)، حيث نحتفل بقيامة المسيح.

أسبوعيًّا (يوم الأحد)، تذكار للقيامة.

شهريًّا (يوم 29 من الشهر القبطي)، حيث نحتفل بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة.

سنويًّا، في عيد القيامة الذي يُعتبر "عيد الأعياد وفرح الأفراح".

وأشار البابا إلى أن "أحد توما" يعد دعوة لتجديد الإيمان، مع تسليط الضوء على التحديات الروحية التي يواجهها المؤمنون مثل الشك واليأس، مشددًا على ضرورة بناء علاقة قوية مع المسيح والتحلي بالأمل.

وفي ختام العظة، شكر البابا نيافة الأنبا جاءڤاني على محبته وجهوده المتواصلة، وكذلك القس داود أديب على خدمته المباركة، مشجعًا الشعب القبطي في بولندا على التمسك بالكنيسة وتربية أولادهم في إيمانهم.

ونقل البابا تحيات مصر إلى أبناء الكنيسة في بولندا، مؤكدًا أن مصر، رغم التحديات، تعيش في سلام واستقرار بفضل نعمة الله. كما ختم بتوجيه رسالة للجميع: "كونوا دائمًا سفراء صالحين لوطنكم وأمناء لإيمانكم، متمسكين بالقيامة نورًا وفرحًا ورجاءً لحياتكم."

وتأسست كنيسة "مار يوحنا المعمدان وأبي سيفين" بجهود نيافة الأنبا جاءڤاني منذ سيامته عام 2017، حيث بدأ بتجميع أبناء الكنيسة للعبادة في منزل واحد، إلى أن تم الحصول على الكنيسة التي أُقيم فيها أول قداس في عيد الميلاد المجيد 2020. الكنيسة تخدم أكثر من 400 شخص، وتقدم خدمات مثل مدارس الأحد، وتعليم الألحان، واجتماع الخدام.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس