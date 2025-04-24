إعلان

وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة ومدخل المدينة

07:25 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
  • عرض 11 صورة
    وزير الإسكان يتفقد وحدات ''سكن لكل المصريين''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهاً بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محوري محدودي ومتوسطي الدخل"، وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء و جارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وحدات سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)
بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب