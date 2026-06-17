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حسام حسن يشتكي رضا عبدالعال في "الأعلى للإعلام".. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر , أحمد الجندي

03:58 م 17/06/2026

حسام حسن

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تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى جديدة مقدمة من المحامي أشرف عبدالعزيز بصفته وكيلاً عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال.

وكيل حسام حسن: شكوى بداعي الإساءة عبر الفضائيات ومواقع التواصل

أوضح المجلس، أن الشكوى جاءت بدعوى تعرض موكله للإساءة من جانب رضا عبدالعال، سواء خلال ظهوره على قناة TEN أو عبر مقاطع الفيديو التي ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما باشرت الجهات المختصة بالمجلس دراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجنة الشكاوى ستعقد جلسة استماع أخرى يوم الإثنين المقبل بحضور الممثل القانوني لشبكة قنوات النهار، وذلك لاستكمال إجراءات فحص الشكاوى وإتاحة الفرصة أمام إدارة القناة لتقديم ما لديها من مستندات وأوراق تتعلق بالموضوع محل الشكاوى.

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حسام حسن رضا عبدالعال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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