يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي يحتضنها ملعب "بي سي بليس" فجر الإثنين 22 يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يبحث فوز تاريخي

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مستفيدًا من أفضلية معنوية تمنحها له نتائج المواجهات السابقة أمام نيوزيلندا.

ويكشف تاريخ اللقاءات بين المنتخبين عن تفوق مصري واضح، إذ سبق أن التقيا في 3 مباريات ودية، لم يتعرض خلالها الفراعنة لأي خسارة، بعدما حققوا انتصارين وتعادلًا واحدًا.

وخلال تلك المواجهات، سجل منتخب مصر 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ما يعكس التفوق النسبي للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة.

وتكتسب مباراة المونديال أهمية خاصة، كونها أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين، في وقت يسعى فيه كل طرف لحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.

نتائج مواجهات مصر ونيوزيلندا عبر التاريخ:

10 يوليو 1999: مصر × نيوزيلندا (1-1).

15 يوليو 1999: مصر × نيوزيلندا (1-0) بهدف إبراهيم حسن.

22 مارس 2024: مصر × نيوزيلندا (1-0) بهدف مصطفى محمد، ضمن بطولة كأس العاصمة الودية.

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