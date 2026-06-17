إعلان

لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟

كتب : وكالات

02:51 م 17/06/2026 تعديل في 03:28 م

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو جدلاً واسعًا بتصريحاته غير المعتادة حول الحرب في أوكرانيا. فالحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أن تحقيق نصر عسكري بات أمرًا غير واقعي، بل وقدم اعتذارًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصريحات سابقة اعتبرها مسيئة.

يرى لوكاشينكو أن لا روسيا ولا أوكرانيا قادرتان على تحقيق النصر العسكري، داعيًا إلى التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين يعاني من نقص في الجنود، وأن الحل الوحيد يكمن في المفاوضات.

وفي تصريحات لافتة خلال لقاء تلفزيوني، اعتذر لوكاشينكو لزيلينسكي عما قاله سابقًا من انتقادات حادة، قائلاً: "إذا كان فولوديمير ألكسندروفيتش قد شعر بالإساءة، فأنا أعتذر عن تلك الكلمات"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن على زيلينسكي التصرف بحذر أكبر تجاه بيلاروس.

كما شدد على أن بلاده لا تشكل تهديدًا لأوكرانيا، ولا يوجد سبب للخوف من أي هجمات تنطلق من الأراضي البيلاروسية، محذرًا من أن دخول بيلاروس في الحرب سيحمل مخاطر كبيرة.

وتابع رئيس بيلاروسيا خلال تصريحاته: "لقد قلنا مرات عديدة إن من غير المقبول على الإطلاق أن تنتشر الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى أراضي بيلاروسيا. بيلاروسيا ضعيفة للغاية عسكريًا، ونحن ندرك هذه الحقيقة، لذلك ليس لدينا أي رغبة في الانخراط في الحرب".

وأشار: "إذا بدأت أوكرانيا في مهاجمة بيلاروسيا بنفس الطريقة التي تهاجم بها روسيا، فإن بيلاروسيا مكشوفة ككف يد مفتوح أمام الجيش الأوكراني".

وأكد لوكاشينكو، أنه لا يؤمن بإمكانية تحقيق نصر سريع لأي طرف، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية في الحرب أصبحت نقص الأفراد لدى الجانبين، وأن الحلول العسكرية غير ممكنة سواء في أوكرانيا أو في النزاعات الأخرى مثل إيران وإسرائيل، داعيًا إلى العودة لطاولة المفاوضات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا أوكرانيا بوتين بيلا روسيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح
كأس العالم 2026

احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح
هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
كأس العالم 2026

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
لأول مرة في 3 أشهر ونصف.. سعر الدولار يهبط دون 50 جنيها بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

لأول مرة في 3 أشهر ونصف.. سعر الدولار يهبط دون 50 جنيها بنهاية التعاملات
فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
حكايات الناس

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد