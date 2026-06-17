لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟

أثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو جدلاً واسعًا بتصريحاته غير المعتادة حول الحرب في أوكرانيا. فالحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أن تحقيق نصر عسكري بات أمرًا غير واقعي، بل وقدم اعتذارًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصريحات سابقة اعتبرها مسيئة.

يرى لوكاشينكو أن لا روسيا ولا أوكرانيا قادرتان على تحقيق النصر العسكري، داعيًا إلى التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرًا إلى أن كلا الطرفين يعاني من نقص في الجنود، وأن الحل الوحيد يكمن في المفاوضات.

وفي تصريحات لافتة خلال لقاء تلفزيوني، اعتذر لوكاشينكو لزيلينسكي عما قاله سابقًا من انتقادات حادة، قائلاً: "إذا كان فولوديمير ألكسندروفيتش قد شعر بالإساءة، فأنا أعتذر عن تلك الكلمات"، مع تأكيده في الوقت نفسه أن على زيلينسكي التصرف بحذر أكبر تجاه بيلاروس.

Lukashenko on Zelensky:



As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.”



I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

كما شدد على أن بلاده لا تشكل تهديدًا لأوكرانيا، ولا يوجد سبب للخوف من أي هجمات تنطلق من الأراضي البيلاروسية، محذرًا من أن دخول بيلاروس في الحرب سيحمل مخاطر كبيرة.

وتابع رئيس بيلاروسيا خلال تصريحاته: "لقد قلنا مرات عديدة إن من غير المقبول على الإطلاق أن تنتشر الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى أراضي بيلاروسيا. بيلاروسيا ضعيفة للغاية عسكريًا، ونحن ندرك هذه الحقيقة، لذلك ليس لدينا أي رغبة في الانخراط في الحرب".

وأشار: "إذا بدأت أوكرانيا في مهاجمة بيلاروسيا بنفس الطريقة التي تهاجم بها روسيا، فإن بيلاروسيا مكشوفة ككف يد مفتوح أمام الجيش الأوكراني".

Lukashenko admits:



We have said many times that it is absolutely unacceptable for the war between Ukraine and Russia to spill over onto the territory of Belarus.



Belarus is highly vulnerable militarily, and we recognize this reality, so we have no desire to engage in war.… pic.twitter.com/EBA8Bkpkne — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

وأكد لوكاشينكو، أنه لا يؤمن بإمكانية تحقيق نصر سريع لأي طرف، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية في الحرب أصبحت نقص الأفراد لدى الجانبين، وأن الحلول العسكرية غير ممكنة سواء في أوكرانيا أو في النزاعات الأخرى مثل إيران وإسرائيل، داعيًا إلى العودة لطاولة المفاوضات.