شهد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وإيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بمصر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "Life Care Technology"، و"LINET"، التشيكية العالمية، المتخصصة في تصنيع الفرش الطبي.

المذكرة تهدف لإقامة شراكة صناعية مناصفة بين الجانبين

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة صناعية مناصفة بين الجانبين، بما يسهم في توطين صناعة الأسرّة الطبية في السوق المصرية، وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور هشام ستيت دعم الهيئة الكامل لهذه الخطوة، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للشراكة الهادفة إلى توطين الصناعات الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على دعم المنتج المحلي والتوسع في الاعتماد على المنتجات المحلية، مع دراسة آليات التعاقد على شراء إنتاج المصنع، بما يلبي احتياجات السوق المصرية، خاصة في ظل التوسع المستمر في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الأسرة الطبية والتجهيزات الصحية.

كما أوضح أن هذه الشراكة ستسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لإنتاج أحدث موديلات الأسرّة الطبية داخل مصر، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.