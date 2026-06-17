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استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور إيميل بيانفنو، مدير عام هيئة الغذاء والدواء الرواندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والرقابية والدوائية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

الغمراوي: الشراكات الأفريقية تدعم جودة الدواء والتكامل القاري

استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية خلال اللقاء جهود الهيئة في تطوير منظومتها الرقابية والتنظيمية وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى دورها في دعم جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن تعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية بالدول الأفريقية يسهم في دعم جودة المنتجات الدوائية وترسيخ التكامل التنظيمي داخل القارة.

بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين، إلى جانب دعم إجراءات تسجيل وتداول المستحضرات الطبية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة للمواطنين في البلدين.

كما ناقش الطرفان آفاق زيادة صادرات المستحضرات الطبية المصرية إلى السوق الرواندية، بما يتماشى مع جهود التكامل الدوائي داخل القارة الأفريقية.

مسؤول رواندي يلتقي الشركات الدوائية المصرية

على هامش الزيارة، عقد مدير عام هيئة الغذاء والدواء الرواندية لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات المصرية المشاركة في المعرض، من بينها شركتا "إيفا فارما" و"فاركو للأدوية"، للتعرف على أحدث المنتجات الدوائية والقدرات التصديرية للصناعة المصرية.

إشادة رواندية بإمكانات معامل هيئة الدواء المصرية

كما شملت الزيارة جولة داخل معامل هيئة الدواء المصرية، برفقة الدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، حيث اطلع الوفد الرواندي على الإمكانات الفنية والتقنية المتطورة للمعامل ودورها في دعم المنظومة الرقابية وضمان جودة المستحضرات وفق المعايير العالمية.

وأشاد المسؤول الرواندي بمستوى التجهيزات والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الهيئة في مجال الرقابة الدوائية.

زيارة مصانع دوائية للاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج

تضمنت الزيارة الميدانية تفقد عدد من الشركات الدوائية المصرية، شملت شركات "ماركيرل للصناعات الدوائية" و"مينا فارم للأدوية" و"يوتوبيا للصناعات الدوائية"، للاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة في التصنيع الدوائي.

مدير هيئة الغذاء والدواء الرواندية: حريصون على الاستفادة من الخبرة المصرية

من جانبه، أشاد الدكتور إيميل بيانفنو بما حققته مصر من تطور في القطاع الدوائي على المستويين الصناعي والتنظيمي، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المنظومة الدوائية والرقابية.

هيئة الدواء: دعم الشراكات الأفريقية وتعزيز الصادرات

أكدت هيئة الدواء، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لبناء شراكات تنظيمية فعالة مع الجهات الرقابية الأفريقية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للصناعات الدوائية، ودعم فرص تصدير المستحضرات الطبية إلى الأسواق الأفريقية المختلفة.