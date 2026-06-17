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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية بعد وفاة الطفلة تيا أحمد فؤاد، البالغة من العمر 4 سنوات، متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وقالت والدة الطفلة إن ابنتها كانت تشارك في التدريب الصيفي داخل المدرسة، موضحة أنها أوصلتها صباح يوم الواقعة وتركتها تحت إشراف عدد من المدرسين، على أن تعود لاصطحابها في وقت لاحق وفقًا للبرنامج المخصص للأطفال.

اتصال هاتفي كشف الكارثة

وأوضحت الأم أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المدرسة بعد مغادرتها بفترة قصيرة، أُبلغت خلاله بتعرض ابنتها للسقوط، مع التأكيد لها أن حالتها جيدة، إلا أنها فوجئت عند وصولها بمشهد طفلتها مصابة إصابات بالغة إثر سقوطها من الطابق السادس.

وأضافت أن ابنتها كانت غارقة في دمائها عند وصولها، معبرة عن صدمتها مما حدث، ومؤكدة أن الطفلة كانت بصحة جيدة قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث.

اتهامات بالتقصير داخل المدرسة

واتهمت والدة الطفلة المسؤولين عن المدرسة بالتقصير في متابعة الأطفال، متسائلة عن كيفية وصول طفلة في هذا العمر إلى الطابق السادس دون رقابة أو إجراءات حماية كافية.

وأكدت الأم أنها تطالب بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة، قائلة إن رحيل ابنتها ترك ألمًا لا يوصف داخل الأسرة.

التقرير الطبي يكشف حجم الإصابات

وكشف التقرير الطبي الخاص بالطفلة تيا أحمد فؤاد عن تعرضها لإصابات بالغة وخطيرة، شملت نزيفًا كاملًا بالمخ وكسورًا متعددة بعظام الجمجمة، إلى جانب توقف بعضلة القلب فور وصولها إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الطبي أجرى إنعاشًا قلبيًا رئويًا عاجلًا وتمكن من استعادة النبض، بينما أظهرت الفحوصات وجود نزيف متعدد بالمخ واشتباهًا في نزيف داخلي نتيجة السقوط من ارتفاع كبير.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

وتم حجز الطفلة بالعناية المركزة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة. فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المتسببين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

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