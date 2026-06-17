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شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع عدد من العقود بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركات "ألستوم – الرواد – كونكريت بلس"، لتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير السكة الحديد ونظم الإشارات وإنشاء خطوط جديدة، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة السكك الحديدية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وزير النقل: تطوير السكك الحديدية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

جاءت مراسم التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وزيادة معدلات السلامة والأمان، وتعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية.

كما تأتي هذه المشروعات ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ 8 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة.

تطوير خط القاهرة - الإسكندرية للوجستيات والتجارة

شملت العقود الموقعة تطوير نظم الإشارات بخط المرازيق - 6 أكتوبر وإنشاء خط بني سلامة - 6 أكتوبر بإجمالي طول 137 كيلومترًا، إلى جانب عقد ازدواج وتطوير نظم الإشارات بخط بشتيل - إيتاي البارود بطول 117 كيلومترًا.

كما تضمنت الاتفاقيات تطوير نظم الإشارات على خط الاتحاد - القباري بطول 97 كيلومترًا، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط.

إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس

كما شهد الوزير توقيع عقد إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63 كيلومترًا، والذي يعد أحد المشروعات المهمة ضمن ممر السخنة - الإسكندرية اللوجستي.

ويهدف المشروع إلى ربط المناطق الصناعية والموانئ الجافة بشبكة السكك الحديدية، بما يعزز حركة التجارة والنقل بين مختلف المحافظات.

كامل الوزير: المشروع يرفع السلامة ويزيد نقل البضائع

أكد وزير النقل، أن مشروع تطوير السكة ونظم الإشارات بخط القاهرة - الإسكندرية للوجستيات والتجارة سيسهم في رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط، فضلًا عن زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية.

وأوضح أن المشروع يمثل أحد المكونات الرئيسية لممر "القاهرة - الإسكندرية" اللوجستي، الذي يربط محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل بالموانئ الجافة في السادات و6 أكتوبر، وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير.

وزير النقل: خط الروبيكي يخدم أكبر قلعة صناعية في مصر

أشار كامل الوزير، إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس، باعتباره جزءًا من ممر السخنة - الإسكندرية اللوجستي، الذي يربط ميناء السخنة والميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأضاف أن المشروع سيمكن من ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان بالموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز حركة البضائع ويدعم النشاط الصناعي والتجاري.

ربط الموانئ والمناطق الصناعية بشبكة النقل الحديثة

أوضح الوزير، أن المشروع سيسهم في نقل مختلف أنواع البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع إلى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأكد أن مدينة العاشر من رمضان تعد واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط، وأن ربطها بالموانئ والمناطق اللوجستية سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.