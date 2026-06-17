سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على مشروع محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، باعتباره أحد المشروعات المرورية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتطوير شبكة الطرق والمحاور ودعم البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.

محور جديد لدعم شبكة الطرق بالإسكندرية

أوضح المركز الإعلامي، أن المشروع يأتي في إطار التوسع في إنشاء محاور مرورية جديدة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة التنقل، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في الحركة المرورية وتحقيق سيولة أكبر داخل المحافظة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل بالإسكندرية، ويدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضري بالمنطقة.

20 كيلومترًا لربط الطرق الرئيسية والمطار وبرج العرب

وفقًا للإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي، اليوم الأربعاء، يمتد محور اللواء عمر سليمان بطول 20 كيلومترًا، ويربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي الساحلي.

كما يربط المشروع مطار الإسكندرية الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، بما يجعله شريانًا مروريًا حيويًا يسهم في تسهيل حركة الانتقال ودعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

6 حارات مرورية وكباري متعددة

أوضح المركز الإعلامي أن المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ جزيرة وسطى وأكتاف جانبية لرفع كفاءة الطريق وتعزيز عوامل السلامة.

كما يشمل المشروع إنشاء 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى 5 كباري سطحية فوق المجاري المائية.

تغطية مصرف فلسطين ضمن أعمال المشروع

يتضمن المشروع كذلك تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كيلومتر، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المرورية واللوجستية بالمحافظة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروع يمثل نقلة نوعية في استيعاب الكثافات المرورية بين الطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، ويسهم في تعزيز كفاءة شبكة النقل وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الإسكندرية.