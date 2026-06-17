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مهدد أفريقيا.. كيف يستفيد الزمالك من جماهيره بالدولار؟

كتب : هند عواد

03:28 م 17/06/2026 تعديل في 03:45 م

شعار نادي الزمالك

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أطلق تطبيق "زملكاوي" مبادرة لالتقاط الجماهير صورًا تذكارية مع درع الدوري المصري، لدعم النادي في أزماته المالية.

وبات الزمالك مهددًا بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ إنه مطالب بسداد أو تسوية مديونياته التي تتخطى 6 ملايين دولار، قبل يوم 31 يونيو الحالي.

الزمالك يفرض رسومًا لالتقاط صورة مع درع الدوري

يتيح تطبيق الزمالك فرصة لجماهيره لالتقاط صور تذكارية مع درع الدوري، وتصل تكلفة التقاط الصورة إلى 4500 دولار.

ويحصل الزمالك على مقابل مالي من الصور التذكارية لجماهيره مع الدرع، كالتالي:

صورة بمقاس 18×18، ووضعها بالحجم الكبير على حافلة الزمالك الرسمية: 4500 دولار

صورة مطبوعة بمقاس 12×12، ووضعها بالحجم المتوسط على حافلة الزمالك الرسمية: 1500 دولار

صورة مطبوعة بمقاس 8×8، ووضعها بالحجم الصغير على حافلة الزمالك الرسمية: 630 دولار

صورة للمشجع خارج مصر مع درع الدوري، وذلك خلال الجولة العالمية: 250 دولار

صورة للمشجع مع درع الدوري في متحف النادي: 20 دولار

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الزمالك الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا

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