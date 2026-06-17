أعلنت صحيفة ميرور البريطانية إصدار عدد تذكاري خاص للنجم المصري محمد صلاح، احتفاءً بمسيرته الاستثنائية مع ليفربول، عقب إعلان رحيله عن النادي الإنجليزي بعد تسعة أعوام حافلة بالإنجازات والنجاحات.

وأسدل صلاح الستار على رحلة تاريخية بقميص "الريدز"، امتدت منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 وحتى صيف 2026، أصبح خلالها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي وأكثرهم تأثيرًا داخل وخارج الملعب.

احتفال تاريخي بمحمد صلاح

وكشفت الصحيفة أن العدد الخاص سيضم 48 صفحة، تتناول أبرز محطات النجم المصري مع ليفربول، بداية من انطلاقته المبهرة في ملعب "آنفيلد"، مرورًا بالأرقام القياسية التي حطمها، وصولًا إلى لحظات التتويج والأهداف التي صنعت المجد للفريق.

وأكدت "ميرور" أن أحدًا لم يكن يتوقع حجم التأثير الذي سيتركه صلاح منذ وصوله إلى ليفربول، بعدما تحول إلى أيقونة جماهيرية وواحد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بفضل مستوياته الاستثنائية وقدرته الدائمة على حسم المباريات الكبرى.

وأشادت الصحيفة بالدور الذي لعبه صلاح إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث شكّل الثلاثي أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، وقاد الفريق إلى حقبة ذهبية شهدت العديد من الألقاب والإنجازات.

كما أوضحت أن إرث قائد منتخب مصر لا يقتصر على الأرقام والبطولات فقط، بل يمتد إلى تأثيره الثقافي والاجتماعي داخل مدينة ليفربول، حيث رسخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين شعبية وتأثيرًا في تاريخ النادي.

استعراضًا كاملًا لجميع أهداف صلاح

ويتضمن العدد التذكاري استعراضًا كاملًا لجميع أهداف صلاح الـ257 بقميص ليفربول، إلى جانب تحليل شامل لأبرز أرقامه القياسية وجوائزه الفردية، فضلاً عن تسليط الضوء على شراكته التاريخية مع ماني وفيرمينو ودورها في هيمنة الفريق على الساحة الأوروبية.

كما يتناول العدد وداع صلاح المؤثر لجماهير "آنفيلد"، وكواليس رحلته الاستثنائية مع النادي، وعلاقته الخاصة بالمشجعين الذين منحوه مكانة استثنائية جعلته أحد أبرز أساطير ليفربول عبر العصور.

ويخوض صلاح حاليًا منافسات كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، بعدما شارك في المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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