لماذا وضع هالاند اسم والدته على قميصه في المونديال؟

اختار إيرلينج هالاند، لاعب منتخب النرويج ومانشستر سيتي الإنجليزي تكريم والدته خلال مشاركته الأولى في كأس العالم 2026.

وفي ظهور الأول بالمونديال، سجل هالاند ثنائية في فوز النرويج على العراق بنتيجة 4-1، واحتفل بأحد هدفيه بحركته الشهيرة، التي يجلس فيها ويؤدي إحدى الحركات التأملية، ومعها ظهر قميصه الذي حمل اسما مختلفا.

لماذا ارتدى هالاند قميصا جديدا مع النرويج؟

ارتدى هالاند قميصا خلال مباراة النرويج والعراق يحمل اسم "براوت هالاند" ليس "هالاند" مثلما يظهر مع مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك"، اختار هالاند أن يرتدي قميص عليه اسم والدته "براوت"، منذ أغسطس الماضي مع منتخب بلاده فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم النرويجي أراد تكريم والدته جري ماريتا براوت، لاعبة ألعاب القوى السابقة التي حققت نجاحات في منافسات السباعي، كما أن استخدام اسم عائلتي الأم والأب عادة نرويجية.

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