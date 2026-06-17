شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع 6 بروتوكولات تعاون، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي "Africa Health ExCon 2026".

وأكد السبكي أن هذه الشراكات تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وتعزز دور الشراكة مع القطاع الخاص في دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

6 بروتوكولات تعاون لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات الصحية

مثّل الهيئة خلال التوقيع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي، فيما شارك ممثلو الجهات المتعاونة، ومنها شركة ويرفن (Werfen) التي مثلها جوزيه زامورا لوبيز، نائب رئيس العلاقات التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والشركة "الكويتية للعلوم الحياتية"، التي مثلها قيس عبد الحليم معرفي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما مثل شركة "فايزر للأدوية الحيوية مصر"، الدكتور عمرو سيف، المدير القطري للشركة، ومدير منطقة مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات.

وشملت بروتوكولات التعاون تطوير وتعزيز برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والصحية، ودعم الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز التعاون في التعليم والتدريب الطبي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتطوير معايير جودة المختبرات وكفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية، إلى جانب دعم الحلول التشخيصية المتقدمة.

رفع الوعي باستخدام المضادات الحيوية

كما شملت البروتوكولات تعاونًا رباعيًا بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وكلٍ من فايزر للأدوية الحيوية مصر (Pfizer)، وبيوميريو مصر للتوزيع (BioMérieux Egypt)، وهايفنز سوليوشنز (Hyphens Solutions)، بهدف دعم جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ورفع الوعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتحديث البروتوكولات العلاجية، وفق أحدث البيانات وأنماط المقاومة، وتعزيز استخدام التحليلات الرقمية في دعم اتخاذ القرار الطبي.

وتضمنت البروتوكولات تعاونًا مع شركة نوفونورديسك، بهدف دعم برامج التوعية والتدريب الطبي وبناء القدرات، والتوعية بأمراض السمنة ومرض الكبد الدهني، إلى جانب التوعية بأمراض الدم النادرة، بما يسهم في تحسين الكشف المبكر ورفع جودة الخدمات الصحية.

تطوير الخدمات الصحية

كما شملت الاتفاقات بروتوكول تعاون مع شركة "أمون" لدعم تطوير الخدمات الصحية والبرامج العلاجية والتشخيصية المرتبطة بالقطاع الصحي، ومثلها الدكتور محمد حشمت، المدير العام لشركة أرسيرا مصر، إلى جانب بروتوكول تعاون مع مجموعة صحة العقاد لإنشاء مراكز تميز في أمراض القلب وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، ومثل المجموعة خلال التوقيع الدكتور علي يوسف، نائب رئيس المجموعة.