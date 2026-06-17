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ميسي يسجل أول هاتريك في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

03:44 م 17/06/2026
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سجل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أول هاتريك في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا ليقود منتخب بلاده للفوز على نظيره الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، على استاد كانساس سيتي ستيديوم.

بينما سجل ليونيل ميسي أول هاتريك له في كأس العالم 2026 في الدقائق الـ 17،60،76 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على الجزائر بثلاثية نظيفة في منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026

واعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة هدافي كأس العالم على مر التاريخ بعدما سجل هاتريك في شباك منتخب الجزائر، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.


مباراة الأرجنتين المقبلة في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع النمسا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.


مجموعة الأرجنتين في كأس العالم 2026

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026 التي تضم منتخبات الجزائر،النمسا،الأردن.

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كأس العالم الأرجنتين ميسي

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