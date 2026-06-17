ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والأنشطة الرئاسية الأخيرة.

مدبولي: اتفاق إيران وأمريكا يبعث على التفاؤل الحذر

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنهي أشهرًا من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية.

وأوضح مدبولي أن هناك حالة من التفاؤل الحذر تجاه هذا الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يسهم في فتح صفحة جديدة نحو تسوية الأزمات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء: المنطقة دفعت ثمن الصراعات لسنوات

أكد "مدبولي"، أن استمرار الحروب والصراعات في المنطقة خلال السنوات الماضية خلف تداعيات اقتصادية واسعة، أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وحركة الملاحة البحرية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تسويات شاملة تضمن استقرار المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها.

مدبولي: مشاركة السيسي في قمة السبع حملت رسائل قوية

تناول رئيس الوزراء أبرز الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بمدينة إيفيان الفرنسية.

وأوضح أن مشاركة الرئيس شهدت عددًا من اللقاءات المهمة مع قادة ومسؤولين دوليين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والمستشار الألماني، إلى جانب المشاركة في جلسة "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط".

رئيس الوزراء: مصر تدعم الحلول المستدامة للأزمات

أكد أن من أبرز الرسائل التي طرحها الرئيس السيسي خلال القمة استعداد مصر للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة.

وأشار إلى تطلع الدولة المصرية لأن يمثل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران بداية مرحلة جديدة تسهم في خفض التوترات وتسوية النزاعات بالمنطقة.

مدبولي: مصر ترفض الاعتداءات على دول الخليج

شدد رئيس الوزراء، على أن الرئيس السيسي جدد خلال لقاءاته رفض مصر الكامل وإدانتها لأي اعتداءات غير مبررة تستهدف دول الخليج العربي.

وأكد أن مصر تقف بكل قوة إلى جانب الأشقاء الخليجيين، انطلاقًا من أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

رئيس الوزراء: القضية الفلسطينية أولوية لا تقبل التراجع

أوضح أن الرئيس السيسي أكد ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مع أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن الرئيس استعرض الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء لدفع مسار التهدئة وتحقيق الاستقرار في القطاع.

السيسي يدعو لاحترام سيادة الدول وإنهاء الاحتلال

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس شدد على أهمية تبني نهج مسؤول يقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وإنهاء الاحتلال والالتزام بقواعد القانون الدولي.

كما أكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية بما يحقق الأمن والاستقرار.

الحكومة تشكر الرئيس على مواقفه تجاه قضايا المنطقة

في هذا الإطار، تقدم رئيس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته ومواقفه الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أن مصر تواصل دعمها الكامل للدول العربية الشقيقة ورفضها لأي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها.

مدبولي يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد

جدد "مدبولي"، في ختام الاجتماع، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربًا عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد الخير والنماء والازدهار لمصر وشعبها.