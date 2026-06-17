ترامب خلال لقائه السيسي: هناك "كيمياء" بيننا منذ أول لقاء

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا وجود "كيمياء" خاصة بينهما منذ اللقاء الأول، مشيرا إلى أنه سيبحث مع السيسي ملف التبادل التجاري وقضية سد النهضة.

وقال ترامب خلال لقاء مع الرئيس السيسي على هامش قمة مجموعة السبع التي تقام حاليا في فرنسا: " إنه التقى السيسي لأول مرة خلال حملته الانتخابية الأولى عندما كان منافسًا لهيلاري كلينتون، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى في أحد الفنادق قبل الانتخابات".

وأوضح ترامب أن السيسي أخبره آنذاك بأنه سيفوز في السباق الرئاسي، وهو ما جعله يشعر منذ ذلك الوقت بارتياح وانسجام شخصي معه.

وأضاف ترامب، أنه يفضّل قضاء وقت أطول مع السيسي عند لقائه، في إشارة إلى قوة العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن السيسي أبلغه في لقائهما الأول بأنه لا يفضل لقاء هيلاري كلينتون، ورغم أن لقاءً لاحقًا جمعه بها، إلا أنه لم يستمر سوى نحو دقيقة واحدة.

اتفاق واشنطن وطهران

وأشار ترامب، خلال لقائه مع السيسي، إلى أن الولايات المتحدة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الرابعة، مشيرًا إلى أن الليلة ستتضمن مأدبة عشاء في باريس، قبل العودة إلى الولايات المتحدة، واصفًا الزيارة بأنها "ناجحة".

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية ستناقش الاتفاق مع إيران خلال المؤتمر، مؤكدًا: "نعتقد بنسبة 100% أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي"، واصفًا الاتفاق بأنه "قوي"، لكنه أشار إلى أن تفاصيله "لم تتضح لمعظم الناس حتى الآن".

وأضاف أن "معظم الناس سعداء بالاتفاق، والأسواق هي الأكثر ارتياحًا"، مرجعًا ذلك إلى التوقعات الإيجابية في الأسواق المالية، التي قال إنها ستستفيد في الأيام المقبلة.

وأشار ترامب إلى أن أسعار النفط انخفضت بالفعل، متوقعًا مزيدًا من التراجع، معتبراً أن "البديل عن هذا المسار هو ركود عالمي"، منتقدًا من وصفهم بأنهم "يرغبون في ركود عالمي ويسببون أضرارًا اقتصادية".

وقال إن المضيق الاستراتيجي سيُفتح جزئيًا قريبًا ثم بشكل كامل لاحقًا، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران سيضمن منعها من امتلاك سلاح نووي.

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن قمة مجموعة السبع كانت "رائعة"، وأن بعض القادة "أبلوا بلاءً حسنًا"، بينما "لم يحقق آخرون الأداء نفسه"، مشيدًا بطريقة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة، بما في ذلك من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.