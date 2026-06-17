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المسلماني يعلن إطلاق "ماسبيرو موسيقي" تمهيدًا لتدشين قناة جديدة

كتب : محمد أبو بكر

03:39 م 17/06/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرب إطلاق خدمة "ماسبيرو موسيقي"، تمهيدًا لتدشين قناة تليفزيونية جديدة تحمل الاسم نفسه، في إطار جهود الهيئة لتطوير المحتوى الثقافي والفني المقدم للجمهور.

المسلماني: "ماسبيرو موسيقي" خطوة جديدة لتعزيز الخدمة الثقافية

قال "المسلماني"، إن ماسبيرو يقدم خدماته الثقافية من خلال عدد من المنصات، أبرزها الإذاعة الثقافية وقناة النيل الثقافية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يأتي على غرار إذاعة الأغاني واسعة الانتشار، بهدف تقديم روائع الغناء والموسيقى عبر شاشة التليفزيون، بما يحقق التكامل بين الخدمة الإذاعية والتليفزيونية.

رئيس الوطنية للإعلام: نمتلك تراثًا غنائيًا كبيرًا يجب تقديمه للجمهور

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن ماسبيرو يمتلك أرشيفًا ضخمًا من الأغاني والأعمال الغنائية المتميزة في الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا أن من غير المناسب الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تصاعد ما وصفه بموجة التراجع الفني على بعض الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هناك انتشارًا واسعًا ومدعومًا لأغانٍ تفتقر إلى جودة الكلمات والموسيقى والأداء، الأمر الذي يستدعي تقديم بدائل فنية راقية تحافظ على الذوق العام.

المسلماني: الذوق العام يواجه تهديدًا حقيقيًا

أشار إلى أن ما يحدث يشبه ما يعرف في علم الاقتصاد بمبدأ "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"، معتبرًا أن الذوق العام المصري والرقي الاجتماعي يواجهان تحديات حقيقية في ظل انتشار بعض الأنماط الفنية الهابطة.

وأكد أن الثقافة المصرية التي تشكلت عبر آلاف السنين تحتاج إلى دعم مستمر للحفاظ على قيمها الجمالية والإنسانية.

رئيس الوطنية للإعلام: موجة الإسفاف الرقمي تهدد الهوية المصرية

أضاف "المسلماني"، أن التوسع في المحتوى الذي وصفه بالإسفاف، والمدعوم رقميًا عبر بعض المنصات، إلى جانب مساهمة بعض المؤثرين وأصحاب المصالح في الترويج له باعتباره تطورًا وإبداعًا، يمثل تهديدًا مباشرًا للقيم الجمالية.

وأوضح أن صناعة النجومية عبر الإثارة والغرابة والخروج عن المألوف والسعي للانتشار من خلال الصدمة، قد تؤثر سلبًا على الهوية الوطنية وبناء الشخصية المصرية.

المسلماني: القناة الجديدة لتقديم الإبداع الراقي والفنون الجميلة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن إطلاق خدمة "ماسبيرو موسيقي" يأتي استجابة للحاجة إلى منصة متخصصة تقدم الإبداع الراقي والفنون الجميلة، وتعيد الاعتبار للأعمال الموسيقية والغنائية ذات القيمة الفنية.

رئيس الوطنية للإعلام: الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبًا

كما أكد على أن خدمة "ماسبيرو موسيقي" تمثل المعادل التليفزيوني لإذاعة الأغاني، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعلن قريبًا تفاصيل المشروع وخطوات إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

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الفنون الراقية ماسبيرو موسيسقى الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني

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