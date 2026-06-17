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بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن

كتب : أحمد الباهي

04:00 م 17/06/2026
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    عروس المنوفية المقىتولة
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    الزوجين من حفل الزفاف
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    لحظة سقوط والدة العروس المقتولة
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    وصول والدة العروس كريمة لمحكمة شبين الكوم

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انهارت والدة عروس المنوفية عقب صدور حكم محكمة جنايات شبين الكوم بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل ابنتها داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

إغماء والدة عروس المنوفية

دخلت والدة المجني عليها في حالة من البكاء الشديد عقب سماع منطوق الحكم، قبل أن تسقط فجأة مغشيًا عليها وسط حالة من التأثر بين المتواجدين داخل محيط المحكمة.

أسرع عدد من المحيطين بها لمساعدتها، وسكبوا المياه على رأسها حتى تمكنوا من إفاقتها، وسط محاولة لتهدئة حالتها بعد لحظة الانهيار عقب الحكم.

كيف بدأت واقعة عروس المنوفية؟

تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، في ظروف أثارت وجود شبهة جنائية.

باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات اتهام الزوج بارتكاب الجريمة، قبل إحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمته.

الحكم في قضية عروس المنوفية

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم حكمها بالسجن 15 سنة على المتهم، بعد نظر جلسات القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، في القضية التي شغلت اهتمام أهالي محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية.

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محكمة جنايات جريمة قتل عروس المنوفية

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