رئيس "شباب النواب" يهنئ مطران بورسعيد والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

كتب- نشأت علي:

قام الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بزيارة إلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد؛ وكان في استقباله نيافة المطران وعدد من الآباء والكهنة، في أجواء يسودها المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وقدَّم الدكتور محمود حسين، خلال الزيارة اليوم السبت، أصدق التهاني القلبية للإخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام، وأن يعيده الله على مصرنا الغالية بالرخاء والوحدة الوطنية.

وأكد الدكتور محمود حسين أن الأعياد الدينية تمثل فرصة طيبة لتعزيز قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في المحبة والسلام بين جميع أبنائها.

وعبَّر الأنبا تادرس عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مقدمًا الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود حسين، على مشاعره الطيبة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس روح المحبة التي تجمع المصريين جميعًا.

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