بعد رصده على الدائري.. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشغيل الأتوبيس الترددي BRT

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل، حقيقة ما أثير بشأن بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الثلاثاء، إن تجارب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري لم تبدأ بعد.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي تجريبيًا خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لبدء هذا التشغيل.

وأشار المصدر، إلى أنه برغم تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، إلا أن المسار وبعض المحطات لم يتم الانتهاء منه بالكامل.

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