صور.. بدء إنشاء ممشى رياضي بمدينة نصر ضمن مبادرة "تراك في الشارع"

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بدء أعمال إنشاء ممشى رياضي بشارع إبراهيم أبو النجا بحي شرق مدينة نصر ضمن مبادرة "تراك في الشارع" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة القاهرة لتشجيع المواطنين على ممارسة رياضة المشي.

رافق الوزير والمحافظ، وائل لطفي مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة انبي والعضو المنتدب، وأحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

وثمّن محافظ القاهرة، جهود وزارة الشباب والرياضة لتهيئة بيئة رياضية صحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مبادرة "تراك في الشارع" تهدف إلى توفير مساحات آمنة لممارسة الرياضة في الشوارع والمناطق العامة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المشروعات الرياضية التي تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مشيرًا إلى أن المشروع الذي ستقوم بتنفيذه شركة انبي يعد نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المشروع يأتي في ضوء توجه الدولة نحو دعم مبادرات الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير بنية تحتية رياضية تتيح للمواطنين ممارسة الرياضة بشكل يومي وآمن، سواء في مقار العمل أو في الأحياء السكنية.

وأوضح أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من الترابط بين المؤسسات وتخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات مماثلة في عدة مواقع بالجمهورية.

وخلال الجولة، استمع وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، والذي يشمل إنشاء ممشى رياضي آمن بطول 400 متر.

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