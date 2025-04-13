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محافظ الجيزة: بدء تسليم 40 وحدة سكنية بعد التجديد بمساكن الرماية

09:13 م الأحد 13 أبريل 2025
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    منطقة مساكن الرماية
  • عرض 3 صورة
    منطقة مساكن الرماية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تسليم 40 وحدة سكنية جديدة بالعمارات أرقام 27 و28 بمنطقة مساكن الرماية بعد قيام المحافظة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بإعادة بنائها حفاظاً على سلامة المواطنين وتوفير سكن أمن.

وأضاف المحافظ، أن العمارات السكنية تم تجهيزها بالكامل لتكون جاهزة للسكن فور الاستلام حيث تم تزويدها بجميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالإضافة إلى التشطيبات النهائية.

وأوضح، أن تسليم هذه الوحدات يأتي استكمالًا لجهود المحافظة في معالجة آثار الكوارث الطبيعية وتعويض المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير سكن بديل ملائم للأسر المتضررة.

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مساكن الرماية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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