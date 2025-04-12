إقامة ومواصلات وعقد سنتين.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن بدء اختبارات العمال المصريين المُرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة على مهنة "النقاشة".

وذكرت الوزارة في بيان لها، السبت، أن هذه الاختبارات جرت بحضور ممثل عن الشركة الإماراتية، حيث تم اختيار المرشحين الذين تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تمثل دليلًا على مصداقية الفرص التي تم الإعلان عنها، وفقًا لتصريحات وزير العمل محمد جبران.

وكان وزير العمل، قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل في مهن متخصصة في قطاع المقاولات، من بينها "النقاشة"، للعمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الإمارات.

ويصل الراتب الشهري إلى 2000 درهم إماراتي، بحسب الخبرة، مع شروط العمر التي تتراوح بين 25 إلى 40 سنة.

من أبرز المزايا التي تقدمها الوزارة مع هذه فرص العمل بالإمارات: توفير الإقامة، المواصلات، التأمين الصحي، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية. كما أن العقد يمتد لمدة سنتين.

في هذا السياق، أكد وزير العمل أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان، الذي أتاح الفرص في مجالات مختلفة تخص قطاع المقاولات والبناء والتشييد.

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