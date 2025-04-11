يوم استثنائي.. 25 صورة من احتفال القاهرة بيوم اليتيم بحضور وزراء والمحافظ

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

نظمت محافظة القاهرة احتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 250 طفلًا وطفلة، وذلك داخل حديقة الأزهر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في أجواء احتفالية وترفيهية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، ممثلًا عن وزارة الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل.

وتضمّن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، شملت حفل غداء جماعي، وعروضًا فنية، ومسابقات، وورش رسم، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والملابس والألعاب على الأطفال، كما تم تكريم عدد من الأمهات البديلات تقديرًا لدورهن في رعاية الأطفال.

الاحتفال بيوم اليتيم

يُذكر أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم بدأت في مصر عام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين في جمعية خيرية تُعد من أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام، حيث دعا لتخصيص يوم سنوي للاحتفال بالأطفال الأيتام وإدخال البهجة إلى قلوبهم من خلال أنشطة ترفيهية وفعاليات جماعية.

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)

تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض

بعد تحريك أسعار السولار.. وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المُدعم

بعد زيادة أسعار المواد البترولية.. ننشر تعريفة المواصلات داخل الجيزة وإلى الأقاليم -(صور)

تابع كل ما يخص أسعار البنزين وتأثيراتها في تغطية خاصة (اضغط هنا)