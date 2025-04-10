"تنمية البحيرات" يواصل أعمال الصيد في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات، أعمال الصيد عن استكمال أعمال الصيد لهذا العام، على مدار الأسبوع الجاري، في عدد من المواقع الإنتاجية المختلفة التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، وهى كلًا من مزرعة برسيق السمكية، ومحطة تحضين الأسماك بأ بو الشقاف بالبحيرة.

صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل تفعيل آليات استراتيجيته لرفع كفاءة وتطوير المزارع والمفرخات السمكية ، على النحو الذي يحقق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي.

كما هنأ فرحات جميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بكافة المزارع والمفرخات السمكية ، مثمنًا العمل المتواصل والجهود المخلصة المبذولة من أجل إنجاح هذا الموسم، وتمنى موسم صيد ملئ بالخير الوفير من أجود أنواع الأسماك.

يُذكرأنه كان قد تم استكمال أعمال الصيد في مختلفة المواقع الإنتاجية على مدار الأسبوع ، حيث واصلت مزرعة برسيق للاستزراع السمكي بالبحيرة، أعمال الصيد بها ، وذلك بحضور المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، والمهندس قناوي محمد بالمنطقة الغربية بالإسكندرية، والمهندسة أمل عبدالحليم بالإدارة العامة للمزارع، وكلًا من محمد فؤاد، وعبدالعزيز جمال بإدارة الأمن.

وصرح المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية، أن موسم الصيد الحالي بالمزرعة يستهدف إجمالي إنتاج ٥٧٥ طن تقريبًا من مختلف أنواع الأسماك (البلطي، والبوري، والطوبارة، والبياض)، كما بلغ حجم الإنتاج هذا الأسبوع حوالي ٣٨ طن من حوضين سمك مساحتها ١١ فدان، موضحًا أنه من المتوقع أن ينتهي موسم الصيد بمزرعة برسيق بنهاية شهر مايو المقبل.

كما توالت جهود الجهاز في حصاد الإنتاج السمكي بمحطة تحضين الأسماك بأبو الشقاف بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عادل مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة ، والمهندس محمود سالم مدير المحطة ، والمهندس مصطفى عبد العزيز بالإدارة العامة للمفرخات والزريعة، والمهندس أحمد سعد بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، و محمد قاسم بإدارة الأمن.

وأكد المهندس محمود سالم مدير محطة أبو الشقاف، التزام المحطة بتطبيق كافة المعايير البيطرية والصحية لضمان جودة وسلامة الأسماك الموجودة بها.

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