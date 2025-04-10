التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية مخالفة بمطروح خلال 48 ساعة

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول نتائج لجنة المرور الميداني المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة نفذت بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال 48 ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأوضحت أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المبانى المخالفة، عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وأوضحت منال عوض، أن اللجنة نسقت مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد على تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في المرور الميدانى على المحافظات لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية والمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والإزالة في المهد للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجددت الدكتورة منال عوض، التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشددت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي تعديات وسرعة الإزالة في المعد، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظات.



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