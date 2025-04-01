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صور- مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية

03:00 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك
  • عرض 5 صورة
    مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك
  • عرض 5 صورة
    مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك
  • عرض 5 صورة
    مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك
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كتب- محمد سامي:

نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، العديد من الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

واحتفلت دور الرعاية الاجتماعية بعيد الفطر المبارك، وأقيمت الحفلات والرحلات الترفيهية للأبناء بالدور، وكذلك نزلاء دور المسنين على مستوى الجمهورية ليكون يوم مليء بالبهجة والمودة ومشاركة أبناء مصر بدور الرعاية وأبائنا وأمهاتنا بدور المسنين بفرحة العيد.

وشاركت مديريات التضامن الاجتماعي في تلك الفعاليات والتواجد بين الأبناء والنزلاء لاستقبال المهنئين من القيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمع المدني .

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