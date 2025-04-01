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طقس ثاني أيام العيد.. الأرصاد تحذر أجواء غائمة وأمطار متوقعة في بعض المناطق

10:26 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيشهد أجواءً غائمة، مع انتشار الغطاء السحابي على معظم أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيانها أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسط توقعات باستمرار نشاط الرياح فوق مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات اللازمة، خاصة أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالأتربة والرياح القوية.

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