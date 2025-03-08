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صور.. إحلال وتجديد وصيانة فواصل كوبري أكتوبر

11:39 ص السبت 08 مارس 2025
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    إحلال وتجديد وصيانة فواصل كوبري أكتوبر
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    إحلال وتجديد وصيانة فواصل كوبري أكتوبر
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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه جارٍ حاليًا إجراء أعمال إحلال وتجديد وصيانة فواصل كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى عبد المنعم رياض، الجزء من وزارة المالية إلى غمرة وأعلى منطقة أبو حشيش ضمن المرحلة الأولى من الإصلاحات.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان السبت، أنه تم البدء في أعمال تدعيم فواصل، ورفع كفاءة كوبري أكتوبر من غمرة حتى رمسيس، مع رفع كفاءة الرصف لتسهيل الحركة المرورية أعلى الكوبري.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال الصيانة التي تتولاها شركة المقاولون العرب بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إطار الصيانة الدورية لكباري العاصمة.

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صيانة فواصل كوبري أكتوبر كوبري أكتوبر الدكتور إبراهيم صابر
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