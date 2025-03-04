25 صورة من تطوير سوق العتبة بالموسكي.. ومصير الباعة الجائلين بعد نقلهم

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة، في تنفيذ أعمال تطوير عدد من شوارع حي الموسكي وذلك بعد إخلاء الباعة الجائلين ونقلهم إلى جراج العتبة بشكل مؤقت.

وتشمل الأعمال الجارية في "سوق العتبة"، إعادة تأهيل شارعي الجوهري وامتداده ويوسف نجيب بحي الموسكي، تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المباني بالمنطقة.

ومن المقرر إعادة الباعة الجائلين إلى ممارسة أنشطتهم في مواقعهم بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ولكن وفق النموذج المعتمد من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وجهاز التنسيق الحضاري، في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة آمنة وملائمة للمترددين على المنطقة، والباعة، وأصحاب المحلات.

تفاصيل خطة تطوير منطقة سوق العتبة

1- إنشاء 473 طاولة عرض للباعة الجائلين، تنفذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، كبديل عن "الفرشة" العشوائية التي كانت تستخدم سابقًا.

2- مراعاة مصالح أصحاب المحال التجارية إلى جانب الباعة الجائلين.

3- تنفيذ منظومة متكاملة للحماية المدنية والإطفاء.

4- رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي.

5- إنشاء مسارات منظمة لتسهيل حركة المواطنين داخل المنطقة.

6- طلاء واجهات العقارات بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، بما يتماشى مع الطابع الجمالي والتاريخي للمنطقة.

7- مراجعة جميع المرافق والخدمات لضمان تحسين جودة الحياة بالمنطقة بالكامل.

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