محافظ الجيزة يزور دور الأيتام ورعاية المسنين بالعجوزة

كتب- محمد أبو بكر:

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية شملت عددًا من دور الأيتام ورعاية المسنين، وذلك لتقديم التهنئة للنزلاء ورسم البهجة على وجوههم في أول أيام العيد.

جاء ذلك، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة وأبناء الشهداء.

جولة تفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة

استهل المحافظ جولته بزيارة جمعية الخدمات المتكاملة في حي العجوزة، والتي تُعنى برعاية الأيتام، بالإضافة إلى جمعية التعارف "دار الهنا" لرعاية المسنين بشارع أحمد عرابي.

اطمأن "النجار"، خلال الجولة، على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، لا سيما الرعاية الصحية، حيث وجه المسؤولين عن الدور بتلبية احتياجات النزلاء، مع التأكيد على سرعة حل أي معوقات تواجههم.

توجيهات لتحسين البيئة المحيطة والخدمات

أصدر محافظ الجيزة تعليماته إلى مسؤولي حي العجوزة بإزالة أي مصادر للعشوائية أو الضوضاء بمحيط دور الرعاية، والعمل على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لضمان سلامة النزلاء.

ووجه نائبة المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي والصحة، لتوفير كافة احتياجات النزلاء، مع تكثيف البرامج الترفيهية والسياحية لإدخال السعادة عليهم.

الدولة حريصة على دعم المواطنين

أكد محافظ الجيزة خلال حديثه مع النزلاء حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهلهم، بالتوازي مع التوسع في المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن عيد الفطر يعكس مشاعر الإنسانية والتراحم بين أبناء الوطن، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

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