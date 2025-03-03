صور.. ختام فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3)

الصحة: قافلة أسنان تقدّم خدماتها لـ 154 مريضًا فلسطينيًا في شمال سيناء

كتب- محمد سامي:

اخُتتمت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك (إعصار- 3) الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الهندية، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الهند، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب، عقد عدد من المحاضرات النظرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية، وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة

الخاصة تحت مختلف الظروف، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وعكس التدريب مدى ما وصل إليه العناصر المشاركة من قدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة واقتدار.

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