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اضطراب الملاحة وأمطار.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

04:00 ص السبت 29 مارس 2025
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المنتظرة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى تراجع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

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الملاحة البحرية الأرصاد الطقس درجات الحرارة
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