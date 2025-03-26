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رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين - صور

09:56 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين (3)
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    رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين (2)
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    رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين (1)
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    رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين (4)
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    رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في والدة زياد بهاء الدين (5)
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير - هاني رجب:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء..

وبدأ عزاء والدة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق في مسجد عمر مكرم عقب صلاة العشاء.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء، أبرزها الدكتور بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والمستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والسفير البريطاني.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وفاة والدة الدكتور زياد بهاء الدين مسجد عمر مكرم
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