متحدث الرئاسة ينشر صور زيارة الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة

كتب- أحمد جمعة:

نشر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، لمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وأداء صلاة الفجر بالمسجد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأكد الرئيس حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيراً إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والاستقرار والازدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أدى صلاة الفجر بالمسجد، ثم زار في الختام مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).